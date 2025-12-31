В Госдуме назвали главное событие года в международной политике

«Была проделана очень большая работа в этом году по продвижению мирного соглашения. Мы находимся в двух шагах от окончания конфликта~, развязанного Западом, мы нашли какие-то пути соприкосновения с Соединенными Штатами Америки — это изменило конфигурацию на политической палитре. И если в конце прошлого года еще стояло очень много вопросов — мир был, можно сказать, на грани катастрофы, то сейчас ситуация значительно смягчилась. И это внушает надежду, что все в мире изменится в лучшую сторону», — подчеркнул он.