В Госдуме назвали гадание на Рождество сатанинским ритуалом

«Гадание, несмотря на некое фольклорное происхождение, является по своей природе ритуалом абсолютно сатанинским. Гадание категорически не благословляется и запрещено для любого верующего человека. Это оскорбление веры, бога. Для любого христианина любые формы гадания в любое время неприемлемы. И перебирание этих картинок дьявола под названием карты Таро, и другие, более экзотические способы: кидание ботинок, надевание на голову трусов и так далее. Это все категорически недопустимо и это нужно вообще исключить для любого человека. Если у кого-то по глупости остались карты Таро, сожгите их и руки помойте», — сказал Милонов.