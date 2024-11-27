В Госдуме назвали бессовестной цену на билеты в театр

По словам политика, Минкульт должен регулировать ценообразование в своих учреждениях.
«Финансовая политика Большого выглядит бессовестной. Это для каких-то нуворишей и коррупционеров: честный человек не может заплатить такие деньги за билеты. Это же государственная структура, Минкульт должен навести порядок с ценами», — заявил Милонов.
Ранее стало известно, что цены на билеты в государственных театрах раскритиковал Николай Цискаридзе. По словам звезды балета, они должны стать более доступными для граждан, как в СССР.