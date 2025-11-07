Популярные темы
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал анекдотичным заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к длительному конфликту с Россией.

Источник: AP 2024

Ранее Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, назвал Россию «дестабилизирующей силой в Европе и мире» и призвал союзников по альянсу готовиться с ней к «долгосрочной конфронтации».

«Глашатай НАТО Марк Рютте, как сказочный голландский “мужик без души”, живет в инфернальном мире. От него фактически ничего не зависит, так как все вопросы в альянсе решают Британия, Германия и Франция с оглядкой на Вашингтон. Для придания значимости своей персоне он решил запугивать Европу российской военной угрозой. Особенно анекдотично это прозвучало из Румынии, военный потенциал которой традиционно стремится к нулю», — сказал Ивлев РИА Новости.

По его словам, Россия никому не угрожает, а обеспечивает безопасность своего народа и своей территории.

«Наоборот, агрессивный блок НАТО нагло лезет к границам России, организует провокации, поддерживает вооружениями и наемниками фашистский киевский режим. Россия не оставит без внимания действия альянса, за все придется ответить. Рютте, “у нас все ходы записаны”, как говорил классик русской литературы», — сказал депутат.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

