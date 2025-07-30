В Госдуме напомнили о штрафах за кормление голубей у дома

Парламентарий также напомнил, что аналогичные санкции применяются к жильцам, выбрасывающим мусор из окон или оставляющим его в подъездах. Для привлечения к ответственности необходимы доказательства, такие как фото-, видеоматериалы или свидетельские показания. Колунов рекомендовал до обращения в правоохранительные органы или Роспотребнадзор направлять жалобы в управляющие компании или ТСЖ с просьбой провести разъяснительную работу среди жильцов.