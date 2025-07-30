В Госдуме напомнили о штрафах за кормление голубей у дома

Как пояснил депутат, ответственность за такие действия предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».
«Судебная практика по подобным случаям существует, но штраф применяется только тогда, когда кормление птиц приводит к нарушению санитарных норм. Таким образом, наказание следует не за сам факт кормления, а за его последствия», — отметил Колунов.
Согласно статье, штрафы для граждан составляют от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет увеличение размеров штрафов: для физических лиц — до 3−5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30−40 тыс. рублей, для организаций — до 250−400 тыс. рублей.
Парламентарий также напомнил, что аналогичные санкции применяются к жильцам, выбрасывающим мусор из окон или оставляющим его в подъездах. Для привлечения к ответственности необходимы доказательства, такие как фото-, видеоматериалы или свидетельские показания. Колунов рекомендовал до обращения в правоохранительные органы или Роспотребнадзор направлять жалобы в управляющие компании или ТСЖ с просьбой провести разъяснительную работу среди жильцов.
Ранее сообщалось, что рабочая группа Госдумы по обращению с бездомными животными подготовила пакет законопроектов. Один из них запрещает кормление животных возле ряда зданий. Нарушителям предлагают делать предупреждения или выписывать штраф на сумму до 5 тысяч рублей.