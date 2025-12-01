Популярные темы
Депутат: почему в больнице подростков с переломами заставляют ждать намаз врача

В Гатчинской больнице рентгенолог оставил на произвол судьбы детей с переломами и пациентов с открытыми ранами ради намаза. Почему религиозные убеждения не могут стоять выше профессионального долга, напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный специально для ВФокусе Mail.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com/CC0

Намаз в рабочее время

28 ноября в больницу Гатчинского района Ленобласти доставили нескольких подростков с переломами после соревнований по рукопашному бою — всем пострадавшим нужно было сделать рентген. Однако врач-рентгенолог, мусульманин, сказал, что им придется подождать, пока он совершит намаз. Местные СМИ пишут, что в очереди был человек с открытым кровотечением, который также был вынужден ждать наравне с остальными.

Руководство больницы признало, что врач нарушил правила, когда отлучился без замены. Главный врач извинился за своего подчиненного, но добавил, что уважает веру сотрудников и будет искать компромисс. Вместо строгого наказания комитет по здравоохранению Ленобласти, решил пересмотреть графики дежурств, чтобы учитывать религиозные нужды персонала. Теперь, по неофициальным данным, сотрудникам-мусульманам будут выделять время на пятикратный намаз, иудеям — на молитвы, буддистам — на медитацию, а православным — возможность ходить в церковь в праздники.

Вера не отменяет долг

В России есть правила для проведения обрядов в больницах, но они в основном касаются пациентов и священников. Создание специального «молитвенного графика» для врачей в обычной районной больнице — случай беспрецедентный, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Он заявил, что «экстренная медицинская помощь оказывается в установленные сроки и принадлежность медработника к какой-либо религии не дает никаких поблажек». По его мнению, в экстренных случаях не существует противоречия между профессиональным долгом врача и религиозными предписаниями. Суть как врачебной клятвы, так и любой веры в такой момент сводится к одному — спасти человеческую жизнь. Когда на кону стоит здоровье или жизнь пациента, обязанность оказать немедленную помощь становится абсолютным приоритетом, который, по его убеждению, признается и всеми основными религиями.

В любой религии, в том числе в исламе, есть исключения, когда вынуждено не выполняются какие-либо религиозные обряды. Спасение жизни и здоровья — как раз такой случай, — добавил он.

Объясняя мотивы руководства больницы, депутат указал на более глубокую системную проблему. По мнению Куринного, администрация оказалась в безвыходном положении из-за катастрофической нехватки кадров. «Причина, скорее всего, банальна до предела и связана с острым кадровым дефицитом: или такой “странный” врач, или никакого вообще», — заявил он.

