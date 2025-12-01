Депутат: почему в больнице подростков с переломами заставляют ждать намаз врача

Намаз в рабочее время
28 ноября в больницу Гатчинского района Ленобласти доставили нескольких подростков с переломами после соревнований по рукопашному бою — всем пострадавшим нужно было сделать рентген. Однако врач-рентгенолог, мусульманин, сказал, что им придется подождать, пока он совершит намаз. Местные СМИ пишут, что в очереди был человек с открытым кровотечением, который также был вынужден ждать наравне с остальными.
Руководство больницы признало, что врач нарушил правила, когда отлучился без замены. Главный врач извинился за своего подчиненного, но добавил, что уважает веру сотрудников и будет искать компромисс. Вместо строгого наказания комитет по здравоохранению Ленобласти, решил пересмотреть графики дежурств, чтобы учитывать религиозные нужды персонала. Теперь, по неофициальным данным, сотрудникам-мусульманам будут выделять время на пятикратный намаз, иудеям — на молитвы, буддистам — на медитацию, а православным — возможность ходить в церковь в праздники.
Вера не отменяет долг
В России есть правила для проведения обрядов в больницах, но они в основном касаются пациентов и священников. Создание специального «молитвенного графика» для врачей в обычной районной больнице — случай беспрецедентный, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Он заявил, что «экстренная медицинская помощь оказывается в установленные сроки и принадлежность медработника к какой-либо религии не дает никаких поблажек». По его мнению, в экстренных случаях не существует противоречия между профессиональным долгом врача и религиозными предписаниями. Суть как врачебной клятвы, так и любой веры в такой момент сводится к одному — спасти человеческую жизнь. Когда на кону стоит здоровье или жизнь пациента, обязанность оказать немедленную помощь становится абсолютным приоритетом, который, по его убеждению, признается и всеми основными религиями.
В любой религии, в том числе в исламе, есть исключения, когда вынуждено не выполняются какие-либо религиозные обряды. Спасение жизни и здоровья — как раз такой случай, — добавил он.
Объясняя мотивы руководства больницы, депутат указал на более глубокую системную проблему. По мнению Куринного, администрация оказалась в безвыходном положении из-за катастрофической нехватки кадров. «Причина, скорее всего, банальна до предела и связана с острым кадровым дефицитом: или такой “странный” врач, или никакого вообще», — заявил он.