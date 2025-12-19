В Госдуме мгновенно отозвались на поручение Путина увеличить время работы детсадов

Поэтому нужно решить этот вопрос так, чтобы родителям было удобно. Какие могут быть варианты? Либо уменьшать количество рабочего времени, либо увеличивать время работы детских садов. Уменьшение рабочего времени — это зона ответственности работодателей. Даже если мы федеральным законом примем, что у родителей детей дошкольного возраста рабочий день должен заканчиваться не позже пяти часов (я сейчас совершенно фантазирую), мы тем самым можем поставить родителей детей дошкольного возраста не совсем в одинаковые условия с теми, кто не является родителем. Это называется положительная дискриминация, и им просто будет тяжело устроиться на работу.