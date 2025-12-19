В Госдуме мгновенно отозвались на поручение Путина увеличить время работы детсадов

Рабочий день у многих заканчивается поздно, а детские сады чаще всего работают до шести вечера, заметила депутат. Порой мама прибегает к шести часам, а ребёнок остался один в группе. При этом родителям приходится убегать с работы раньше, отпрашиваться. Это всё очень дискомфортно, указала Буцкая.
Поэтому нужно решить этот вопрос так, чтобы родителям было удобно. Какие могут быть варианты? Либо уменьшать количество рабочего времени, либо увеличивать время работы детских садов. Уменьшение рабочего времени — это зона ответственности работодателей. Даже если мы федеральным законом примем, что у родителей детей дошкольного возраста рабочий день должен заканчиваться не позже пяти часов (я сейчас совершенно фантазирую), мы тем самым можем поставить родителей детей дошкольного возраста не совсем в одинаковые условия с теми, кто не является родителем. Это называется положительная дискриминация, и им просто будет тяжело устроиться на работу.
Если решить этот вопрос на государственном уровне, создав дополнительные группы детского сада, которые будут работать не до шести, а до восьми, то будет решена проблема многих семей, где работодатель не идёт навстречу. Кроме того, особенность работы может быть такой, что родитель просто не может уйти раньше. Поэтому этот вопрос актуален.
«Президент уже сказал, что для нас важно обратить внимание не только на этот вопрос, но и найти его решение, потому что он будет упираться не только в финансы, но и в наличие педагогов и сотрудников детских садов, которые будут задействованы для данной работы», — заключила парламентарий.
Ранее российский президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в стране необходимо продлить время работы детских садов и ясельных групп. Он указал, что родителям нынешний график не всегда удобен из-за работы и дополнительные часы могли бы решить часть бытовых и социальных вопросов.