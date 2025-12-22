Популярные темы
Депутат: в Госдуме изучат схему с 600 фантомными детьми и подготовят поправки в законодательство

Восемь женщин сфальсифицировали рождение более 600 детей, чтобы незаконно получить свыше 237 миллионов рублей в виде материнского капитала и других пособий. Схему раскрыли правоохранительные органы. В одно производство объединили 89 эпизодов, следственные действия ведутся в 24 регионах России. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов рассказал ВФокусе Mail, что расследование покажет, нужно ли вносить поправки в законодательство для предотвращения таких случаев в будущем.

Дарья Баева
Вфокусе Mail
Источник: Freepik.com

Схема обмана

Восемь мошенниц подавали ложные заявления о рождении детей на дому, во всех случаях «свидетелем» выступал один и тот же житель Москвы. Он обращался в МФЦ столицы, а также ЗАГСы Нижнего Новгорода и Самары, подтверждая фиктивные роды, после чего выдавались документы о рождении. Затем женщины оформляли социальные выплаты, включая маткапитал и пособия. Общая сумма хищений превысила 237 млн рублей. Всего следствие выявило 89 эпизодов мошенничества. Преступная группа действовала в нескольких регионах, включая Новосибирскую область, где дело передано в суд.

Мужчина из Москвы играл центральную роль, систематически подтверждая «рождения» в разных инстанциях, что позволяло обходить проверки. По данным МВД, такая схема не нова: часто на реальных детей оформляют множественные свидетельства в разных городах под разными фамилиями, получая выплаты многократно. Это приводит к созданию «дубликатов» документов, облегчая уклонение от розыска в будущем. Аналогичные методы используются не только в России, но и на Украине, уточнил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

В отношении всех участников возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, подделке документов и создании преступного сообщества. Расследование проверяет действия чиновников, допустивших регистрацию, и возможные связи с другими регионами. МВД усиливает проверки, чтобы предотвратить подобные хищения бюджетных средств.

Лазейки для мошенников

Депутат Госдумы, глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что, к сожалению, периодически встречаются ситуации, когда люди оформляют пособия или пенсии обманным путем.

В данном случае речь идет вообще про несуществующих людей. Бывает так, что человек умер, а государство об этом не знает, и пенсионные выплаты ему продолжаются.

Нилов подчеркнул, что мошенники пытаются использовать подобные лазейки. «В целом, вопросы, связанные с злоупотреблением при назначении пенсий были, такие уголовные дела уже возбуждались», — заявил парламентарий.

Он также добавил, что необходимо дождаться результатов расследования текущего уголовного дела. «Потому что сейчас, в ходе расследованиядепут, выявятся те механизмы, которые использовались злоумышленниками. Нужно посмотреть, требуются ли дополнительные законодательные корректировки или достаточно установить дополнительные меры контроля и проверки при назначении пособий», — сказал депутат.

Нилов отметил, что, несмотря на наличие разветвленных государственных баз данных, мошенники находят способы обойти систему. «Вся наша информация находится в разных базах данных, в налоговой службе, есть система персонифицированного учета. Но видите — используют фиктивные роды, поддельные документы, используют разного рода схемы для того, чтобы создать виртуального человека, чтобы возникло соответствующее виртуальное право на выплаты для несуществующего человека», — заключил он.

По его словам, окончательное решение о необходимости изменений в законодательстве следует принимать после анализа результатов расследования.

