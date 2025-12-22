Депутат: в Госдуме изучат схему с 600 фантомными детьми и подготовят поправки в законодательство

Восемь мошенниц подавали ложные заявления о рождении детей на дому, во всех случаях «свидетелем» выступал один и тот же житель Москвы. Он обращался в МФЦ столицы, а также ЗАГСы Нижнего Новгорода и Самары, подтверждая фиктивные роды, после чего выдавались документы о рождении. Затем женщины оформляли социальные выплаты, включая маткапитал и пособия. Общая сумма хищений превысила 237 млн рублей. Всего следствие выявило 89 эпизодов мошенничества. Преступная группа действовала в нескольких регионах, включая Новосибирскую область, где дело передано в суд.