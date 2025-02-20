В Госдуме хотят ввести корпоративные демографические стандарты

Как рассказала депутат в новом выпуске проекта «Дела Семейные» издания «Дума ТВ», об этом стандарте в последнее время говорят все чаще. Некоторые предприятия уже начали поддерживать семьи с детьми. Речь идет о разных видах помощи. Когда у сотрудника рождается ребенок, семье, например, выдают дополнительную путевку в детский лагерь, помогают с жильем, присмотром за ребенком, поиском няни и прочим. Причем поддерживать сотрудников с детьми предложили сами работодатели. По словам Анны Кузнецовой, речь идет о крупных структурах, которые выстраивали у себя на работе именно такие условия.