В Госдуме хотят ввести корпоративные демографические стандарты

Как рассказала депутат в новом выпуске проекта «Дела Семейные» издания «Дума ТВ», об этом стандарте в последнее время говорят все чаще. Некоторые предприятия уже начали поддерживать семьи с детьми. Речь идет о разных видах помощи. Когда у сотрудника рождается ребенок, семье, например, выдают дополнительную путевку в детский лагерь, помогают с жильем, присмотром за ребенком, поиском няни и прочим. Причем поддерживать сотрудников с детьми предложили сами работодатели. По словам Анны Кузнецовой, речь идет о крупных структурах, которые выстраивали у себя на работе именно такие условия.
«Разный набор мер поддержки, кто себе какие мог позволить. Но, так или иначе, они касались жилья, отдыха семьи, какой-то помощи при рождении последующего ребенка», — уточнила депутат. Речь шла и о льготных условиях труда на время, когда женщина в положении и когда ребенок только родился. Еще есть такая форма поддержки, как семейные детские сады.
По мнению Анны Кузнецовой, подобные меры нужно ввести на большем числе предприятий независимо от их оборота. Она рассказала, что такой подход сейчас использует все большее число регионов.
«Мне бы очень хотелось, чтобы как можно скорее эти решения реализовались на федеральном уровне», — добавила депутат.
Ранее эксперты объяснили, как семья может получить компенсацию за детский сад.