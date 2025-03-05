В Госдуме хотят изымать квартиры, заваленные мусором

В Госдуме продолжат добиваться возвращения нормы об изъятии квартиры за антисанитарию в случаях, если штрафы не помогают. Об этом aif.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По словам депутата, он часто получает от людей жалобы на жуткий запах из квартир: кто-то из жильцов тащит мусор домой, кто-то, наоборот, его из дома не выносит.
«Все это создает неудобства для соседей, делает недвижимость “неликвидной”. Квартиру не сдать и не продать», — отметил Колунов.
Соседи людей, которые разводят антисанитарию в квартирах, практически ничего не могут сделать, подчеркнул парламентарий.
«Штрафы никчемные, участковые разводят руками, суды затягиваются на месяцы и годы. Это не дело. Сейчас начинаем реализацию инициативы, будем вносить изменения в законодательство в части подьема штрафов. Однако продолжим добиваться возвращения нормы об изьятии жилья и реализации его с торговой. Подчеркну, только в крайних случаях, когда штрафы бесполезны», — сказал aif.ru Колунов.
Ранее Роспотребнадзор одобрил инициативу об увеличении штрафов за антисанитарию в жилых помещениях.