В Госдуме хотят изымать квартиры, заваленные мусором

«Штрафы никчемные, участковые разводят руками, суды затягиваются на месяцы и годы. Это не дело. Сейчас начинаем реализацию инициативы, будем вносить изменения в законодательство в части подьема штрафов. Однако продолжим добиваться возвращения нормы об изьятии жилья и реализации его с торговой. Подчеркну, только в крайних случаях, когда штрафы бесполезны», — сказал aif.ru Колунов.