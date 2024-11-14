В Госдуме холостяков назвали «ущербными»

По мнению депутата, холостячество — это «состояние ущербное». Он заявил, что каждый мужчина об этом знает. По словам Милонова, быть одному неестественно.
«В Священном Писании сказано: либо принимайте монашество, то есть полную аскезу, отказываетесь от всех благ мира, от всех удовольствий, либо женитесь», — приводит слова депутата «Говорит Москва».
Милонов отметил, что иногда браки распадаются, и вмешиваться в отношения не стоит. Однако пропагандировать холостячество — это явно плохой образ, заявил депутат. Также он отметил, что испытывает отвращение к мужененавистникам и женоненавистникам.
«Я за то, чтобы мужчины любили женщин и наоборот. Чтобы были семьи. Вот тогда люди нормальные, тогда у них нет гнева», — сказал депутат.
Напомним, в России обсуждают возможность появления налога на бездетность. Недавно эту идею раскритиковала Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.