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В Госдуме холостяков назвали «ущербными»

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов жестко высказался в адрес холостых мужчин. Он предложил им стать монахами.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению депутата, холостячество — это «состояние ущербное». Он заявил, что каждый мужчина об этом знает. По словам Милонова, быть одному неестественно.

«В Священном Писании сказано: либо принимайте монашество, то есть полную аскезу, отказываетесь от всех благ мира, от всех удовольствий, либо женитесь», — приводит слова депутата «Говорит Москва».

Милонов отметил, что иногда браки распадаются, и вмешиваться в отношения не стоит. Однако пропагандировать холостячество — это явно плохой образ, заявил депутат. Также он отметил, что испытывает отвращение к мужененавистникам и женоненавистникам.

«Я за то, чтобы мужчины любили женщин и наоборот. Чтобы были семьи. Вот тогда люди нормальные, тогда у них нет гнева», — сказал депутат.

Напомним, в России обсуждают возможность появления налога на бездетность. Недавно эту идею раскритиковала Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.