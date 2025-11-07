Популярные темы
В Госдуме допустили ликвидацию Зеленского британской разведкой

Украинский лидер Владимир Зеленский может быть устранен британской разведкой MI6 в рамках операции под чужим флагом, с последующим обвинением России. С таким предупреждением в беседе с NEWS.ru выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Источник: Reuters

По его словам, британская разведка «убирает своих». С одной стороны речь идет о «надежных друзьях», с кем долго работала, с другой — противников, кто с MI6 воюет. Когда Британия видит, что человек ей не нужен, то «его убирают, пытаются свалить на спецслужбы других стран, допустим, на Россию». Чепа допустил, что MI6 может ликвидировать Зеленского и обвинить в этом Россию.

«То, что Зеленского будут делать крайним, это точно. Это было понятно с самого начала. Причин, которые сподвигнут к этому, может быть много. Запад спишет на Зеленского свои неудачи. Я не сомневаюсь нисколько, что Зеленского именно устранят, так все и закончится. В нем уже чувствуется очень большая разочарованность со стороны хозяев», — сказал Чепа.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский подготовил план бегства из страны в Польшу. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нельзя позволить сбежать за границу. По словам Макгрегора, Зеленский должен быть привлечен к ответственности за свои действия. Политик должен встретиться лицом к лицу с украинцами и россиянами, сказал экс-советник главы Пентагона.

