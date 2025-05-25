Депутат Боярский рассказал, какие законы войдут во второй пакет мер против мошенников

«Наша задача вместе с правительством была усложнить жизнь мошенникам, с тем чтобы их взаимодействия с людьми стали дороже и неудобнее. Для этого был принят первый большой пакет мер противодействия мошенническим действиям. Мы сейчас совместно с коллегами из Минцифры, вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко обсуждаем второй пакет мер, потому что у нас там остались “дырочки в заборе”, которые мы обязательно должны закрыть. Уже постепенно некоторые решения принимаются», — сказал Боярский.
По его словам, планируется усилить алгоритм восстановления пароля на сайте госуслуг.
«Потому что через эти пресловутые СМС-цифры в разных сценариях злоумышленники получают доступ, по сути, к главному цифровому документу граждан», — добавил парламентарий.
Также предусматривается установление антифрод-механизмов в банкоматах.
«Раньше они [антифрод-механизмы] действовали только в онлайн-приложениях. Мы все с ними сталкивались, когда, например, переводили какие-то средства получателям, которые до этого не фигурировали в наших контактах, или какая-то сумма была несвойственная. Банк останавливал нам платежи, нам перезванивал настоящий живой оператор, задавал целый ряд вопросов. Банкомат же абсолютно бездумно выдавал пенсионерам все их накопления в любое время дня и ночи, притом что пенсионеры этими банкоматами и не пользовались вовсе до этого. А теперь такие операции тоже будут прекращаться до контакта с абонентом», — пояснил депутат.
В числе мер защиты населения от мошенников — механизм «второй руки», добавил Боярский.
«Когда вы можете добровольно в банке установить того человека, к которому банк будет обращаться при совершении значимых действий с вашим счетом за подтверждением или отклонением любой операции. Мы не ставили никаких возрастных ограничений, чтобы не заниматься дискриминацией, но, конечно, эта мера в большей степени будет востребована в отношении пожилых людей», — заключил политик.