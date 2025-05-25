Депутат Боярский рассказал, какие законы войдут во второй пакет мер против мошенников

«Раньше они [антифрод-механизмы] действовали только в онлайн-приложениях. Мы все с ними сталкивались, когда, например, переводили какие-то средства получателям, которые до этого не фигурировали в наших контактах, или какая-то сумма была несвойственная. Банк останавливал нам платежи, нам перезванивал настоящий живой оператор, задавал целый ряд вопросов. Банкомат же абсолютно бездумно выдавал пенсионерам все их накопления в любое время дня и ночи, притом что пенсионеры этими банкоматами и не пользовались вовсе до этого. А теперь такие операции тоже будут прекращаться до контакта с абонентом», — пояснил депутат.