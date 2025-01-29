Правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий

«В целях исполнения решения президента Российской Федерации по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5 процента) правительством Российской Федерации (Минобороны России и Минфином России) подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Государственную думу», — сказал он.