В Госдуме анонсировали новые законы, которые вступят в силу 1 января

В России с 1 января 2026 года вступят в силу новые федеральные законы и подзаконные акты.

Источник: РИА "Новости"

В России с 1 января 2026 года вступят в силу новые федеральные законы и подзаконные акты. В числе прочего, они затронут вопросы социальной поддержки граждан, зарплаты, пенсионных выплат и другие сферы, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

В первую очередь с нового года изменится МРОТ — на федеральном уровне он составит 27 093 рубля. Эта сумма будет использоваться для расчета зарплаты и других выплат, которые привязаны к этому показателю, напомнил депутат. Также начнет действовать закон о семейной налоговой выплате для родителей двоих и более детей.

Для женщин, имеющих звание «Мать-героиня», введут ежемесячное материальное обеспечение в размере 415% соцпенсии и ряд других соцгарантий. Ожидаемый период выплаты накопительных пенсий в будущем году составит 270 месяцев — от этого будет зависеть расчет их ежемесячного размера.

Заработают новые меры защиты от мошенников, в том числе в силу вступит составленный ЦБ список признаков подозрительных денежных переводов для их оперативной блокировки, отметил Говырин. Срок хранения информации об организаторах распространения повысится до трех лет. Также с 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговой заменят на выписку из госрствеестра налогоплательщика, отметил депутат.

«Для кадровых документов и статистики с 1 января 2026 года вводится новый Общероссийский классификатор профессий, должностей служащих и тарифных разрядов», — добавил парламентарий.

Кроме того, он напомнил, что с 1 января вступят в силу новые процедуры госрегистрации прав и кадастрового учёта на недвижимость. В том числе изменится порядок досудебного обжалования решений через апелляционную комиссию.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 1 января страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6%, что выше уровня инфляции, которая ожидается по итогам 2025 года. Кроме этого, увеличатся и социальные пенсии — их индексация запланирована на апрель. Как изменятся выплаты и кому еще поднимут пенсию в 2026-м — в материале «Газеты.Ru».

