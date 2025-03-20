EVALI: как болезнь, накрывшая подростков-вейперов в США, добралась до России

«Даже с одной затяжки формируется фиброз легких, который затем достаточно быстро развивается и происходит замещение нормальной легочной ткани тканью нефункциональной. После этого легкие на рентгене выглядят как часть с увеличенной воздушностью, а часть с уменьшенной, то есть это уже испорченные легкие. Это может привести к тому, что человек просто лишится нормально функционирующей дыхательной системы. Это настолько ядовитое вещество, а в его основе лежит антифриз. Поэтому это очень токсичная для организма ситуация, которая убивает ткани легкого», — подчеркнул врач.