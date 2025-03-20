EVALI: как болезнь, накрывшая подростков-вейперов в США, добралась до России

«Попкорновая болезнь», выявляемая у вейперов
В Томске у подростка выявлено заболевание EVALI, которое также называют «попкорновой болезнью». Ее диагностируют у людей, курящих вейпы. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В пресс-службе отметили, что EVALI — это заболевание, поражающее бронхиолы. Оно проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Его можно выявить при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна, отсюда и название.
В ведомстве добавили, что это один из первых случаев болезни, официально зафиксированных в России.
Впервые EVALI диагностировано в 2019 году в США. Сегодня медицина не имеет эффективного лечения от этого недуга. Тяжелое заболевание вызывает ароматизатор диацетил. Он безопасен, если употреблять его вместе с едой, но может вызывать болезни легких, если регулярно его вдыхать.
Согласно данным Минздрава РФ, по симптоматике данная болезнь похожа на коронавирус. В частности, при «попкорновой болезни» могут наблюдаться температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка.
О том, какую опасность несет курение электронных сигарет, а также какие меры по ограничению употребления вейпов в России будут приняты, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин развеял миф, который активно используют фирмы, реализующие продукцию, связанную с электронными сигаретами, об отсутствии вреда от их курения.
Даже одна затяжка может привести к фиброзу легких
«Вред от курения вейпа — это доказанный факт. Мы не знаем четко весь перечень веществ, которые содержат жидкости для электронных сигарет. Но установлено то, к каким последствиям может привести курение вейпа», — сказал Кондрахин.
«Даже с одной затяжки формируется фиброз легких, который затем достаточно быстро развивается и происходит замещение нормальной легочной ткани тканью нефункциональной. После этого легкие на рентгене выглядят как часть с увеличенной воздушностью, а часть с уменьшенной, то есть это уже испорченные легкие. Это может привести к тому, что человек просто лишится нормально функционирующей дыхательной системы. Это настолько ядовитое вещество, а в его основе лежит антифриз. Поэтому это очень токсичная для организма ситуация, которая убивает ткани легкого», — подчеркнул врач.
Курение вейпов вредит иммунной системе человека
Курение вейпов наносит весомый вред не только органам дыхания, но и всей иммунной системе человека. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
«Вейпы, на самом деле, содержат очень вредные вещества. Они содержат ароматические масла и пар, засоряющие наши легкие, бронхи, слизистую носоглотки, и вредят иммунной системе», — сказала Лапа.
«Есть пациенты, которые именуются аллергиками, они, в первую очередь, подвержены риску возникновения бронхита», — отметила спикер.
Масла, содержащиеся в жидкостях для вейпов, как заметила Лапа, являются токсинами для организма. По этой причине они могут вызывать проблемы с дыханием, кашель, бронхит.
Необходимо запретить продажу вейпов в России
В России необходимо запретить продажу вейпов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Что касается вейпов, то позиция Госдумы, позиция комитета по охране здоровья, позиция Минздрава РФ, Роспотребнадзора и МВД единая. Мы выступаем за то, чтобы полностью запретить продажу вейпов в нашей стране. Есть очень много причин, по которым необходимо это сделать. Да, это радикальный способ решить проблему. Многие говорят, что будет нелегальная продажа вейпов, мы все это прекрасно понимаем. Но наша задача сделать так, чтобы вейпы не были доступны для продажи детям, подросткам и так далее», — сказал Леонов.
Он напомнил, что Госдума уже приняла большое количество законопроектов, которые ограничивают продажу вейпов: ограничение выкладки, ограничение скидок, введение штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, введение уголовной ответственности за повторное нарушение.
«Все инструменты, которые могли быть использованы для того, чтобы остановить эту напасть, мы весь арсенал исчерпали. Остается два пути: либо полный запрет продажи вейпов, либо серьезные ограничения. Например, обязательность продажи вейпов исключительно в специализированных магазинах, куда вход был бы только лицам старше 18 лет, хотя есть разговоры и о повышении возраста продажи табака до 21 года. Также мы должны прийти к так называемым “белым упаковкам”, без красивых и завлекающих картинок», — добавил депутат.
«Контрафакта у нас сейчас достаточно много — порядка 60%», — пояснил парламентарий.