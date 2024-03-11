В Гонконгском университете раскрыли механизм передачи генетической информации

В новом исследовании было обнаружено, что белковый комплекс FACT (состоящий из субъединиц Spt16 и Pob3) взаимодействует с родительскими гистонами во время процесса репликации. Субъединица Spt16 захватывает гистоны, которые находились на родительской ДНК, при этом весь комплекс FACT-гистон переносится на комплекс Tof1, который регулирует весь процесс репликации ДНК. Этот механизм облегчает транспортировку родительских гистонов на дочерние цепи ДНК.