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В Гонконге запретят кормить уличных голубей

Нарушителям грозит штраф в 100 тысяч местных долларов или год тюрьмы.

Источник: Аргументы и факты

Ранее в Гонконге уже существовал запрет на кормление бездомных животных, но тогда нарушителям грозил лишь штраф в 10 тысяч гонконгских долларов (примерно 110 тысяч рублей). Новый закон распространится еще и на голубей, а наказание существенно усилится: штраф вырастет в 10 раз, а кроме него тем, кто покормит голубя, может и вовсе грозить тюремный срок.

Местное издание Hong Kong Free Press сообщает, что дело вовсе не в том, что в Гонконге злые чиновники. Бездомные животные и птицы разрушительно влияют на городскую среду — город занимает очень маленькую территорию, и плотность населения там высокая, поэтому поддерживать санитарные условия и так непросто.

С помощью запрета власти надеются уменьшить нагрузку на коммунальные службы и систему здравоохранения: дикие голуби разносят мусор и заразные инфекции, которые в жарком гонконгском климате представляют более серьезную опасность для жителей и гостей города.

Сумма штрафа удивляет — но стоит не забывать, что Гонконг признали самым дорогим городом для жизни в мире.

Георгий Мазуркевич