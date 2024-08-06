В Гонконге запретят кормить уличных голубей

Ранее в Гонконге уже существовал запрет на кормление бездомных животных, но тогда нарушителям грозил лишь штраф в 10 тысяч гонконгских долларов (примерно 110 тысяч рублей). Новый закон распространится еще и на голубей, а наказание существенно усилится: штраф вырастет в 10 раз, а кроме него тем, кто покормит голубя, может и вовсе грозить тюремный срок.