В Гонконге впервые оштрафовали гражданина за то, что он кормил голубей

Журналисты издания рассказывают, что тоже стали свидетелями кормления голубей около здания Un Chau Estate в районе Чун Ша Ван, где гнездится очень много этих птиц. Там уже висит 4 плаката с просьбой не кормить пернатых, но, как сообщают журналисты, они все же увидели пожилую женщину, которая крошила голубям хлеб на фоне предупреждений. К доброжелательной старушке сразу же слетелось три дюжины голубей, а на вопрос журналиста она ответила, что вовсе не кормила птиц, и спешно сбежала.