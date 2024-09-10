В Гонконге впервые оштрафовали гражданина за то, что он кормил голубей

В Гонконге ввели запрет на кормление уличных голубей с суровым штрафом. Местные власти объяснили, что ужесточение мер — вынужденная мера, которая должна помешать пернатым активно размножаться. Власти и эксперты считают, что город страдает от засилья диких животных и птиц, но без ограничительных мер человеческая жалость к конкретному голубю всегда будет побеждать сухую статистику.
Закон приняли 1 августа с условием, что в первый месяц никого штрафовать не будут. И вот, спустя ровно месяц, в воскресенье 1 сентября по крайней мере одного жителя города оштрафовали за то, что он был излишне добросердечен к уличным птицам. Штраф выписали на месте, а 5 тысяч гонконгских долларов равняются 641 американскому, или примерно 58 тысячам рублей.
Впрочем, как сообщает издание South China Morning Post, известно о нескольких случаях, когда стойкие гонконгцы кормили птиц и в понедельник (получили ли они штраф, неизвестно).
Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы официально сообщил о том, что штраф был выписан в 6 часов вечера и призвал горожан сообщать о случаях кормления голубей, если они стали свидетелями этого.
Местные жители говорят, что за месяц, прошедший с введения нового закона, ситуация совершенно не изменилась, хотя, вероятно, это связано с тем, что никого еще не штрафовали. Они также рассказали журналистам, что птиц обычно кормят пожилые люди, которые встают очень рано, поэтому их поступки часто остаются незамеченными.
Журналисты издания рассказывают, что тоже стали свидетелями кормления голубей около здания Un Chau Estate в районе Чун Ша Ван, где гнездится очень много этих птиц. Там уже висит 4 плаката с просьбой не кормить пернатых, но, как сообщают журналисты, они все же увидели пожилую женщину, которая крошила голубям хлеб на фоне предупреждений. К доброжелательной старушке сразу же слетелось три дюжины голубей, а на вопрос журналиста она ответила, что вовсе не кормила птиц, и спешно сбежала.
Житель дома Альберт Чан считает, что пожилые люди делают это, потому что считают заботу о птицах и зверях добрым поступком, который принесет им удачу. Он также рассказал журналистам, что не будет докладывать о нарушителях, которых заметит, но постарается предупредить любителей пернатых, что теперь им будет грозить штраф.
Другой житель, Томми Вон, уверен, что столь скромный штраф не остановит тех, что кормит птиц регулярно. Впрочем, для тех, кто будет постоянно нарушать закон, предусмотрены куда более серьезные меры — штраф до 100 тысяч местных долларов и год тюремного заключения.
Власти сообщают, что подобные меры — еще и способ помочь самим птицам. Жители города, постоянно приносящие голубям еду, меняют их повадки и рацион, в результате чего в дальнейшем без помощи человека пернатые могут уже не выжить, а приручать столько голубиных стай и нести за них ответственность город точно не готов.
Ранее рассказывали, что панда из гонконгского зоопарка родила близнецов — их наверняка кормят очень хорошо.