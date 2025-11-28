В Гонконге потушили пожар в ЖК, унесший жизни более 90 человек

«Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным», — говорится в сообщении.
По последним данным, в ходе возгорания погибли 94 человека.
По информации газеты South China Morning Post, огонь образовался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации комплекса.
Незадолго до этого стало известно, что компанию, которая занималась реконструкцией жилого комплекса Wang Fuk Court в административном районе КНР Гонконге, предупреждали о рисках пожара за неделю до инцидента.
В департаменте труда специального административного района сообщили, что с июля 2025 года было проведено 16 проверок зданий Wang Fuk Court, последняя из которых была 20 ноября. Журналисты рассказали, что инспекция включала в себя проверку соответствия строительных лесов стандартам безопасности.
26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.