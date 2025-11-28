В Гонконге потушили пожар в ЖК, унесший жизни более 90 человек

В департаменте труда специального административного района сообщили, что с июля 2025 года было проведено 16 проверок зданий Wang Fuk Court, последняя из которых была 20 ноября. Журналисты рассказали, что инспекция включала в себя проверку соответствия строительных лесов стандартам безопасности.