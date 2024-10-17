В Гонконге обнаружили питающихся веществами из антисептиков микробов

«Геном этой бактерии позволяет ей “переваривать” ионы аммония, присутствующие в товарах бытовой химии, а также расщеплять спирты, которые используются в производстве антисептиков. Это позволяет микробам выживать при ограниченном доступе к пищевым ресурсам и одерживать победу в конкуренции с другими бактериями в урбанизированной среде», — пояснил доцент XJTLU Тун Синьчжао, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Тун Синьчжао и его коллеги совершили это открытие при проведении своеобразной «переписи» микробов, обитающих в городской среде Гонконга. Для получения этих сведений ученые собрали 738 образцов с разных поверхностей из разных регионов этого мегаполиса, в том числе большое число проб с поверхности кожи его жителей, расшифровали структуры геномов микробов и изучили их.
В ходе этого анализа биологам удалось обнаружить свыше 360 штаммов бактерий, которые ранее не были известны науке. Внимание исследователей привлекли три вида кожных микробов, один из которых относился к типу Eremiobacterota, чьи представители обычно встречаются на территории Антарктики. Два других относились к надтипу Patescibacteria, чьи представители живут внутри других бактерий.
Первая форма бактерий была интересна тем, что в ее ДНК присутствовали гены, отвечающие за расщепление неорганических соединений азота и спиртов, которые широко применяются при производстве различных антисептиков. Два других микроба обладали необычно коротким геномом и при этом они были способны производить молекулы каротена, основы витамина А, а также антиоксиданта Q10, что указывает на симбиотический характер этих бактерий.
«Некоторые штаммы Patescibacteria считаются патогенными, так как они обычно извлекают нутриенты из других микробов. Обнаруженные нами бактерии обладают генами, отвечающими за производства антиоксиданта Q10 и каротена, чьи молекулы полезны для человека и играют важную роль в его жизнедеятельности. Это указывает на симбиотические отношения между нашим организмом и данными кожными микробами», — подытожил Тун Синьчжао.