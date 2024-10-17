В Гонконге обнаружили питающихся веществами из антисептиков микробов

Первая форма бактерий была интересна тем, что в ее ДНК присутствовали гены, отвечающие за расщепление неорганических соединений азота и спиртов, которые широко применяются при производстве различных антисептиков. Два других микроба обладали необычно коротким геномом и при этом они были способны производить молекулы каротена, основы витамина А, а также антиоксиданта Q10, что указывает на симбиотический характер этих бактерий.