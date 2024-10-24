В Гонконге были обнаружены первые окаменелости динозавра

Власти Гонконга (специальный административный район Китая на юго-востоке страны) заявили, что впервые обнаружили окаменелости динозавров.
Окаменелости — это останки или следы жизнедеятельности животных или растений, сохранившихся благодаря процессу замещения тканей живых организмов минералами.
Сообщается, что обнаруженные окаменелости находились на удаленном и необитаемом острове Чекчау и принадлежали крупному динозавру мелового периода, жившему примерно 145−66 миллионов лет назад. В дальнейшем ученым будет необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить видовую принадлежность динозавра.
Это открытие имеет огромное значение и предоставляет новые данные для исследований в области палеоэкологии в Гонконге.
Эксперты предположили, что тело динозавра, вероятно, было засыпано песком и гравием, а затем всплыло на поверхность в результате сильного наводнения, после чего вновь было захоронено под почвой.
Ученым удалось найти окаменелость только после того, как в марте 2024 года департамент охраны природы предупредил свое управление древностей и памятников о наличии в осадочных породах окаменелостей позвоночных.
Ранее рассказывали, что на Фолклендских островах на глубине около 6 метров обнаружили окаменелости деревьев.