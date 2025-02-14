В Голливуде женщины впервые догнали мужчин по количеству главных ролей

В 2024 году число актрис в кассовых фильмах впервые сравнялось с числом актеров-протагонистов. Показатели составили 42%. В остальных 16% были группы героев. Как пишет Deadline, соответствующее исследование провел Центр изучения женщин на телевидении и в кино при Университете Сан-Диего.
Исследователи отметили, что в прошлом году актрисы старше 50 лет сыграли много ролей, запомнившихся зрителям. Однако эйджизм, то есть дискриминация по возрасту, все еще есть в Голливуде: мужчины получают гораздо больший процент ролей по мере увеличения возраста героев.
Ведущий автор исследования Марта Лаузен рассказала, что в фильмах стали чаще рассказывать о борьбе женщин с дискриминацией на рабочем месте или с проблемами в личной жизни. В качестве примера Лаузен привела фильм «Субстанция» Корали Фаржи. По словам Лаузен, такие фильмы, как этот боди-хоррор, дают ответ культуре, которая считает женщин «расходным материалом».
В 2023 году от лица женщин в Голливуде было снято 28% фильмов. В 62% главные роли достались мужчинам. В 2022 году от лица женщин было рассказано 33% киноисторий, а в 2021 — 31%.
При этом процент женских персонажей в говорящих ролях увеличился всего на 2 процентных пункта: с 35% в 2023 году до 37% в 2024 году. Процент главных женских персонажей вырос на один процентный пункт: с 38% в 2023 году до 39% в 2024 год.
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