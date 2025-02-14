В Голливуде женщины впервые догнали мужчин по количеству главных ролей

При этом процент женских персонажей в говорящих ролях увеличился всего на 2 процентных пункта: с 35% в 2023 году до 37% в 2024 году. Процент главных женских персонажей вырос на один процентный пункт: с 38% в 2023 году до 39% в 2024 год.