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В Голливуде появится второй Майкл Дуглас. Как такое возможно

Известный американский актер вернет себе настоящее имя.

Источник: AP 2023

Звезда фильмов «Бэтмен», «Битлджус» и «Бёрдмэн» Майкл Китон сообщил, что планирует продолжить карьеру под своим настоящим именем — Майкл Дуглас. На протяжении десятилетий в шоу-бизнесе он использовал сценический псевдоним, который, по легенде, был выбран случайным образом из телефонной книги, сообщает издание People.

73-летний актер признался, что теперь он хочет использовать комбинацию своего настоящего и сценического имени — Майкл Китон Дуглас. Он планировал начать использовать это имя в своей последней режиссерской работе 2023 года «Хитмен. Последнее дело» (Knox Goes Away), но «забыл» включить его в титры из-за стресса, связанного со съемками.

Китон отметил, что подписываться новым именем он начнет в проектах, последующих за картинами «Битлджус Битлджус», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в конце августа, и «Отец года» (мировая премьера запланирована на октябрь 2024 года).

Таким образом, если звезда «Битлджуса» изменит сценический псевдоним, он станет тезкой другого голливудского актера — Майкла Дугласа, известного своими ролями в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Основной инстинкт», «Игра». Последней крупной ролью Майкла Дугласа стала роль Бенджамина Франклина в мини-сериале «Франклин» режиссера Тимоти Ван Паттена.

Майкл Китон продолжает оставаться одной из самых ярких фигур в киноиндустрии. В 2015 году он был номинирован на «Оскар» и получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Бёрдмэн». В 2021 году получил «Эмми» и «Золотой глобус» за роль врача в сериале «Ломка».