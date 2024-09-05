В Голливуде появится второй Майкл Дуглас. Как такое возможно

Звезда фильмов «Бэтмен», «Битлджус» и «Бёрдмэн» Майкл Китон сообщил, что планирует продолжить карьеру под своим настоящим именем — Майкл Дуглас. На протяжении десятилетий в шоу-бизнесе он использовал сценический псевдоним, который, по легенде, был выбран случайным образом из телефонной книги, сообщает издание People.
73-летний актер признался, что теперь он хочет использовать комбинацию своего настоящего и сценического имени — Майкл Китон Дуглас. Он планировал начать использовать это имя в своей последней режиссерской работе 2023 года «Хитмен. Последнее дело» (Knox Goes Away), но «забыл» включить его в титры из-за стресса, связанного со съемками.
Китон отметил, что подписываться новым именем он начнет в проектах, последующих за картинами «Битлджус Битлджус», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в конце августа, и «Отец года» (мировая премьера запланирована на октябрь 2024 года).
Таким образом, если звезда «Битлджуса» изменит сценический псевдоним, он станет тезкой другого голливудского актера — Майкла Дугласа, известного своими ролями в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Основной инстинкт», «Игра». Последней крупной ролью Майкла Дугласа стала роль Бенджамина Франклина в мини-сериале «Франклин» режиссера Тимоти Ван Паттена.
Майкл Китон продолжает оставаться одной из самых ярких фигур в киноиндустрии. В 2015 году он был номинирован на «Оскар» и получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Бёрдмэн». В 2021 году получил «Эмми» и «Золотой глобус» за роль врача в сериале «Ломка».