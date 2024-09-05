В Голливуде появится второй Майкл Дуглас. Как такое возможно

Майкл Китон продолжает оставаться одной из самых ярких фигур в киноиндустрии. В 2015 году он был номинирован на «Оскар» и получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Бёрдмэн». В 2021 году получил «Эмми» и «Золотой глобус» за роль врача в сериале «Ломка».