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В голландском музее случайно выбросили инсталляцию

Она состояла из двух банок пива, и сотрудник принял ее за мусор.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Александр Лаве

Красота — в глазах смотрящего. Современное искусство порой настолько тонко комментирует наш мир, что случайный прохожий может и не понять, что перед ним настоящий шедевр.

Именно такое недопонимание произошло на днях в Нидерландах, в музее современного искусства LAM (Lisser Art Museum) в городе Лиссе. Выставленную там композицию «Те славные дни, что мы провели с тобой», созданную французским художником Александром Лаветом, выбросил в мусорницу музейный рабочий. Об инциденте рассказала британская газета The Guardian.

Сотрудника можно понять: инсталляция состояла из двух помятых пустых банок пива, стоящих на полу у стены. Если присмотреться, можно увидеть, что это вовсе не обычные банки: они раскрашены вручную акриловыми красками, чтобы передать художественный замысел, но рабочий не присмотрелся и решил, что кто-то из посетителей решил выпить пива и намусорить в музее.

Фрукье Баддинг, представитель учреждения, сообщил, что музей часто выставляет художественные работы в неожиданных местах и сознательно отказывается от рамок и постаментов. «Мы всегда стараемся удивить посетителя», — заявил он.

В этот раз удивились все: и рабочий, и куратор экспозиции Элиза ван дер Берг, которая вернулась с обеда и недосчиталась одной из работ. К счастью, она успела отыскать пивные банки в мусорной корзине, и никому не пришлось искать их на свалке.

Элиза также сообщила, что не в обиде на рабочего: он только недавно пришел на работу в музей, и искренне хотел поступить как лучше.

Музей не изменит своей миссии и продолжит приглашать посетителей взглянуть на привычные предметы под необычным углом, но именно эти банки теперь выставят более традиционным образом, чтобы никто больше не принял их за мусор.

Общение зрителя с предметом искусства — тонкий и сложный процесс, поэтому неудивительно, что в нем регулярно происходят казусы, особенно, когда речь идет о современных художниках.

Так, например, в 2023 году посетитель сеульского музея съел банан, бывший частью инсталляции, потому что «проголодался», а в 2022 году охранник екатеринбургского «Ельцин-центра» пририсовал глаза женщинам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской, потому что ему было тревожно находиться рядом с портретом.

А еще недавно рассказывали про новую картину Пикассо: она висела в столовой у семьи старьевщика более полувека, и ее чудом не выбросили на помойку.