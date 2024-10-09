В голландском музее случайно выбросили инсталляцию

Красота — в глазах смотрящего. Современное искусство порой настолько тонко комментирует наш мир, что случайный прохожий может и не понять, что перед ним настоящий шедевр.
Именно такое недопонимание произошло на днях в Нидерландах, в музее современного искусства LAM (Lisser Art Museum) в городе Лиссе. Выставленную там композицию «Те славные дни, что мы провели с тобой», созданную французским художником Александром Лаветом, выбросил в мусорницу музейный рабочий. Об инциденте рассказала британская газета The Guardian.
Сотрудника можно понять: инсталляция состояла из двух помятых пустых банок пива, стоящих на полу у стены. Если присмотреться, можно увидеть, что это вовсе не обычные банки: они раскрашены вручную акриловыми красками, чтобы передать художественный замысел, но рабочий не присмотрелся и решил, что кто-то из посетителей решил выпить пива и намусорить в музее.
Фрукье Баддинг, представитель учреждения, сообщил, что музей часто выставляет художественные работы в неожиданных местах и сознательно отказывается от рамок и постаментов. «Мы всегда стараемся удивить посетителя», — заявил он.
В этот раз удивились все: и рабочий, и куратор экспозиции Элиза ван дер Берг, которая вернулась с обеда и недосчиталась одной из работ. К счастью, она успела отыскать пивные банки в мусорной корзине, и никому не пришлось искать их на свалке.
Элиза также сообщила, что не в обиде на рабочего: он только недавно пришел на работу в музей, и искренне хотел поступить как лучше.
Музей не изменит своей миссии и продолжит приглашать посетителей взглянуть на привычные предметы под необычным углом, но именно эти банки теперь выставят более традиционным образом, чтобы никто больше не принял их за мусор.
Общение зрителя с предметом искусства — тонкий и сложный процесс, поэтому неудивительно, что в нем регулярно происходят казусы, особенно, когда речь идет о современных художниках.
Так, например, в 2023 году посетитель сеульского музея съел банан, бывший частью инсталляции, потому что «проголодался», а в 2022 году охранник екатеринбургского «Ельцин-центра» пририсовал глаза женщинам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской, потому что ему было тревожно находиться рядом с портретом.
А еще недавно рассказывали про новую картину Пикассо: она висела в столовой у семьи старьевщика более полувека, и ее чудом не выбросили на помойку.