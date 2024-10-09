В голландском музее случайно выбросили инсталляцию

Сотрудника можно понять: инсталляция состояла из двух помятых пустых банок пива, стоящих на полу у стены. Если присмотреться, можно увидеть, что это вовсе не обычные банки: они раскрашены вручную акриловыми красками, чтобы передать художественный замысел, но рабочий не присмотрелся и решил, что кто-то из посетителей решил выпить пива и намусорить в музее.