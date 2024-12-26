В Голландии нашли редкий деревянный ботинок

Деревянные башмаки «кломпы» — известное достижение голландской средневековой обувной промышленности. Такие ботинки всегда считались долговечными, но недавно археологи в очередной раз убедились, насколько — обнаружив почти целый башмак спустя 500 лет.
Предмет обуви обнаружили в городе Алкмар, а точнее, в его сточной канаве. Про находку рассказало издание Reuters.
Кломпы появились в Нидерландах примерно 800 лет назад. Их использовали потому, что почва в стране очень влажная, и всегда есть риск промочить ноги и испортить кожаную или тряпичную обувь. К тому же они были очень недорогими.
Такие башмаки занимали важное место в жизни каждого голландца: первую пару башмачков изготавливали для ребенка, а рождению, а подарок таких башмаков девушке показывал серьезность намерений ее ухажера.
Вот что рассказала о башмаке археолог Сильке Ланге, которая его обнаружила: «в таких башмаках обычно ходили крестьяне, а этот мы обнаружили в центре города, в сточной яме — по-моему, за ним стоит увлекательная история».
Сточной ямой, в которой нашли башмак, тоже давно не пользовались — она сама стала археологической находкой во время недавних раскопок. Археологи полагают, что ее использовали для хранения мусора и сброса нечистот примерно с 1480 по 1558 годы.
Сам башмачок — 36 размера, а изготовлен он, вероятнее всего, на рубеже XV и XVI веков. Сделан он, кстати, из березы: это первая найденная обувь из такой породы дерева. Но даже без этого находка редкая: всего за годы раскопок специалисты обнаружили в Нидерландах и Бельгии 44 деревянных башмачка.
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