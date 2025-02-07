В Голландии нашли «деньги дьявола» на месте средневекового культа

В Нидерландах, на севере Германии и в Британии найдено не так много аналогичных объектов. Гораздо больше капищ находят в Скандинавии, так что дохристианские ритуалы там хорошо изучены. Однако результаты таких исследований нельзя распространить на выше упомянутые регионы, в этом и кроется ценность новой находки — она позволит лучше узнать культовые практики дохристианских общин в районе.