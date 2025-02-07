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В Голландии нашли «деньги дьявола» на месте средневекового культа

Находка позволит лучше узнать дохристианские практики в регионе.

Источник: Жан-Уиллем Де Корт / Medieval Archaeology

В голландской деревне Хезинген нашли клад золотых и серебряных монет. Они были обнаружены на средневековом культовом объекте. Это так называемые diobolgeldæ, или «деньгами дьявола», результаты исследования представлены в журнале Medieval Archaeology, среди авторов научной статьи — археолог Жан-Уиллем Де Корт, вкратце об открытии пишет Independent.

О культовом объекте стало известно лет пять назад, когда металлоискатель наткнулся на множество монет. Оказалось, что здесь можно выделить три участка. На одном из них нашли золотую монету, на другом — порядка 20 фрагментов и целых золотых монет, кулон из золота и серебряную серьгу. На третьем — находились фрагменты золотых монет и еще один кулон.

Также удалось обнаружить следы постройки VI века и 17 ям под деревянные столбы, выровненные по восходу и заходу Солнца в дни весеннего и осеннего равноденствий. Археологи предположили, что здесь проводились ритуалы, связанные с урожаем. Скорее всего, это было важное культовое место во время «культурного перехода» в регионе.

Украшения и деньги оставлялись на протяжении 100 лет с регулярными интервалами. Вероятно, происходили и жертвоприношения животных.

Пока не удалось установить, к каким именно богам обращались в то время местные. Приношения были до 700 года до н. э. и прекратились за 50 лет до того, как в регионе было принято христианство. Возможно, местная знать приняла христианство раньше, поэтому объект и перестал использоваться.

В Нидерландах, на севере Германии и в Британии найдено не так много аналогичных объектов. Гораздо больше капищ находят в Скандинавии, так что дохристианские ритуалы там хорошо изучены. Однако результаты таких исследований нельзя распространить на выше упомянутые регионы, в этом и кроется ценность новой находки — она позволит лучше узнать культовые практики дохристианских общин в районе.