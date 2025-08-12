Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии заявили об угрозах со стороны Москвы

Глава федеральной канцелярии и министр по особым поручениям Германии Торстен Фрай заявил об угрозах со стороны России и призвал повышать боеготовность армии, чтобы страна была готова к обороне.

Источник: Unsplash

Глава федеральной канцелярии и министр по особым поручениям Германии Торстен Фрай заявил об угрозах со стороны России и призвал повышать боеготовность армии, чтобы страна была готова к обороне. Его слова приводит газета Bild.

Политик утверждает, что «угроза существует», а президент России Владимир Путин «значительно усилил свое военное присутствие». Он заявил, что Германия «должна быть готова к обороне».

«Мы должны сделать наш бундесвер настолько сильным, чтобы никто не осмелился на нас напасть», — заявил Фрай.

Министр также указал, что ФРГ якобы «атакуют в киберпространстве» и «намеренно распространяют ложные заявления, чтобы расколоть наше общество».

До этого журнал Military Watch Magazine писал, что Германия намерена получить американские крылатые ракеты Tomahawk и установки Typhon с целью, предположительно, ударов вглубь России, в том числе и по Москве.