В Германии заявили, что мир в Европе невозможен без России

Политик Клаус фон Донаньи указал, что европейские страны «должны ладить с соседом».

Источник: Freepik

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Европа никогда не сможет установить мир без участия России, поэтому должна налаживать отношения с Москвой. Такое мнение выразил немецкий политик Клаус фон Донаньи в интервью Die Welt.

«Без России мира в Европе не будет. Никогда! А почему нет? Достаточно взглянуть на карту. Мы являемся придатком большого евразийского континента, который, в основном, занимает Российская Федерация», — заявил фон Донаньи.

По его словам, европейские страны «должны ладить с соседом», при этом отстаивая свои собственные интересы.