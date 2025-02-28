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В Германии запретили одеваться на нудистских пляжах

За соблюдением правил будет следить специальная патрульная служба.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Власти города Росток (Германия) ввели новые правила: теперь на 37 нудистских пляжах нельзя быть «частично одетыми», — пишет The Times.

Сообщается, что отныне «присутствие на нудистских пляжах разрешено исключительно тем, кто практикует нудизм». При этом купаться или загорать в одежде — категорически запрещено. За соблюдением правил будут следить патрульные группы.

Известно, что нарушители будут вынуждены либо раздеться полностью, либо покинуть пляж для нудистов. Таким образом власти города ответили на претензии нудистов.

Ранее рассказывали, что в Испании открылись специальные кинотеатры для нудистов.