В Германии задержали хорвата, запускавшего дроны у аэропорта

Полиция Германии задержала жителя Хорватии за запуск беспилотника у аэропорта города Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает Bild со ссылкой на отчет немецкой полиции.
По данным издания, мужчину обнаружила стационарная система местной полиции. Оборудование зафиксировало беспилотник в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров утром 3 октября.
«Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном», — говорится в статье.
На данный момент проводится расследование по факту инцидента.