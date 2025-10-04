Популярные темы
В Германии задержали хорвата, запускавшего дроны у аэропорта

Полиция Германии задержала жителя Хорватии за запуск беспилотника у аэропорта города Франкфурт-на-Майне.

Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

Полиция Германии задержала жителя Хорватии за запуск беспилотника у аэропорта города Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает Bild со ссылкой на отчет немецкой полиции.

По данным издания, мужчину обнаружила стационарная система местной полиции. Оборудование зафиксировало беспилотник в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров утром 3 октября.

«Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном», — говорится в статье.

На данный момент проводится расследование по факту инцидента.