В Германии встревожились из-за новой войны против России

«То есть даже больше, чем российская. Ну, как на это смотрят наши соседи, чехи, поляки? Как на это смотрят голландцы, даже французы? Неужели он действительно думает, что это будет реализовано? Это не сработает. Это расколет Европу», — подчеркнул депутат.