В Германии впервые изучили интеграцию ретровируса обезьян в геном других животных

Ретровирус был встроен в одну и ту же область генома этих крыс, что говорит об общем происхождении этого патогена и его активной передаче по наследству. При этом ученые не обнаружили перестроек и повреждений в структуре генома вируса, получившего имя cMWMV, что говорит о крайне недавнем времени его интеграции в ДНК крыс из Новой Гвинеи. Это делает их особенно интересными для изучения того, как закрепление ретровирусов в геноме млекопитающих влияет на эволюцию и жизнеспособность животных, подытожили Моттагиния и ее коллеги.