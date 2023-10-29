15:32 (мск), источник: РБК Life

В Германии установили рекорд Гиннесса по «итальянскому поцелую». Что это

В Германии 465 пар приняли участие в «итальянском поцелуе» и установили мировой рекорд. О том, что достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса, было объявлено сегодня на официальном сайте организации, хотя флешмоб состоялся еще в июле.

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Источник: The Walt Disney Company. Леди и бродяга (1955)
Суть «итальянского поцелуя» состоит в том, что двое влюбленных должны есть одну спагетти до тех пор, пока не приблизятся друг к другу и не поцелуются. Самый известный такой поцелуй в мировом кино запечатлен в полнометражном мультфильме Disney «Леди и бродяга» (1955).

В Международный день поцелуя, который ежегодно отмечается 6 июля, немецкая сеть ресторанов Vapiano собрала в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф чуть меньше 0,5 тыс. пар. По словам владельцев сети, они накрыли несколько сотен столиков с красными скатертями и полной ресторанной сервировкой, чтобы создать у участников романтическое настроение. На это у них ушло 20 часов. Также в ангаре были возведены четыре барные стойки, сцена и кухня, где готовили пасту.

На входе все пары сфотографировали и им выдали браслеты, чтобы подсчитать точное число участников. Для установления рекорда каждая пара должна была успеть съесть одну спагетти в течение 30 секунд, не порвав ее, и затем поцеловаться. За выполнением всех условий следили 12 человек.

Предыдущий рекорд — 433 пары — держался с июня 2022 года и принадлежал бельгийской компании Upgrade Estate.

Ранее на День святого Валентина четырехкратная чемпионка Южной Африки по фридайвингу Бет Нил и ее возлюбленный Майлз Клотье установили мировой рекорд по подводному поцелую. Он длился 4 минуты 6 секунд под водой в бассейне на одном из курортов Мальдивских островов. Их поцелуй побил предыдущий рекорд в 3 минуты 24 секунды, который был установлен 13 лет назад в итальянском телешоу Lo Show dei Record.

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