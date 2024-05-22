В Германии создали флешку с ресурсом хранения 200 лет

Немецкая компания Machdyne представила на своем сайте «вечный» USB-накопитель Blaustahl, с заявленным ресурсом хранения данных 200 лет, если окружающая температура воздуха не будет превышать +35 °C. В случае температуры, достигающей +55 °C, срок эксплуатации флешки сокращается до 95 лет, пояснили разработчики.
Интерфейс USB-CDC не требует дополнительных драйверов для большинства операционных систем, но есть одно важное «но». Сохранить на столь долгий срок удастся лишь самую важную информацию в текстовом виде. USB-ключ Blaustahl обеспечивает долговременное хранение четырех страниц текста (около 8 тыс. символов). Это примерно 8 Кб данных, пояснило издание Tom's Hardware. Такая флешка пригодится для сохранения паролей, хранилища закрытых ключей криптовалюты, заметок, списков
Устройство использует FRAM (сегнетоэлектрическое ОЗУ), известное своим сверхнизким энергопотреблением и высокой скоростью записи. FRAM отличается также долговечностью и надежностью по сравнению с другими решениями для хранения данных, пишет Tom's Hardware. Заявленная «вечная» флешка предлагается на сайте производителя по цене €29,95 (почти 3 тыс. руб. по курсу на сегодняшний день). Россия в списке стран, куда возможна доставка, отсутствует (однако в перечне значится Белоруссия).
Ранее британский изобретатель Райан Уокер из Interrupt Labs представил другое примечательное устройство — флешку с функцией самоуничтожения за $69 (6,2 тыс. руб. по курсу на сегодняшний день). Для полной реализации ее надо доработать самостоятельно. Первоначально предполагалось, что она самоуничтожится, но оказалось, что с такой опцией наладить массовое производство флешки проблематично. Это вынудило разработчика отступить от плана, оставив возможность пользователям самостоятельно доработать механизм до самоуничтожения. Такая флешка пригодится журналистам, исследователям безопасности и аппаратным хакерам, считает разработчик.