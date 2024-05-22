В Германии создали флешку с ресурсом хранения 200 лет

Интерфейс USB-CDC не требует дополнительных драйверов для большинства операционных систем, но есть одно важное «но». Сохранить на столь долгий срок удастся лишь самую важную информацию в текстовом виде. USB-ключ Blaustahl обеспечивает долговременное хранение четырех страниц текста (около 8 тыс. символов). Это примерно 8 Кб данных, пояснило издание Tom's Hardware. Такая флешка пригодится для сохранения паролей, хранилища закрытых ключей криптовалюты, заметок, списков и т. д. В случае, если интерфейс USB устареет или система выйдет из строя, данные все равно можно будет восстановить, обещают создатели девайса.