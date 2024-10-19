В Германии сгорела новая пожарная часть

Общий ущерб оценивается в 20−24 миллиона евро: станция была оснащена по последнему слову техники. О печальном курьезе рассказала газета The Guardian. Причина уничтожения здания — в том, что оно не было оснащено пожарной сигнализацией, а значит, возгорание заметили, когда было уже слишком поздно.