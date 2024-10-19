В Германии сгорела новая пожарная часть

Наглядная иллюстрация поговорки «сапожник без сапог» произошла в эту среду в городке Штадталлендорф на западе Германии: меньше, чем год назад здесь открыли новую пожарную часть, а в результате она сгорела сама.
Причиной возгорания, вероятно, стал перегрев зарядного устройства. Пожар быстро распространился по зданию. Потушить 10-метровое пламя пытались 170 пожарных, включая местную волонтерскую бригаду. К счастью, никто не пострадал, и пламя удалось локализовать, но 10 пожарных машин вместе со всей станцией полностью сгорели.
Общий ущерб оценивается в 20−24 миллиона евро: станция была оснащена по последнему слову техники. О печальном курьезе рассказала газета The Guardian. Причина уничтожения здания — в том, что оно не было оснащено пожарной сигнализацией, а значит, возгорание заметили, когда было уже слишком поздно.
Но еще более удивительным для всех причастных стало то, что закон не обязывал оснастить станцию пожарной сигнализацией. Формально, как сообщил пожарный инспектор Ларс Шафер, здание принадлежит местному муниципалитету и проходит по бумагам как складское помещение. Почему так оформили целую пожарную часть, пока неизвестно.
Ради безопасности города, а также в целях поднятия морального духа у населения и пожарных, говорит Ларс, станцию постараются восстановить в кратчайшие сроки. Скорее всего, на этот раз пожарную сигнализацию в ней все-таки установят.
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