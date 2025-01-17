В Германии родителям запретили называть ребенка Люцифером

Как пишет Ostsee-Zeitung, в Германии, в городе Росток, супружеская пара решила назвать сына Люцифером. Однако родителям не дали это сделать. Сначала они получили отказ от ЗАГСа. Там заявили, что такое имя может «повредить благополучию ребенка».