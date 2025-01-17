В Германии родителям запретили называть ребенка Люцифером

Как пишет Ostsee-Zeitung, в Германии, в городе Росток, супружеская пара решила назвать сына Люцифером. Однако родителям не дали это сделать. Сначала они получили отказ от ЗАГСа. Там заявили, что такое имя может «повредить благополучию ребенка».
После случившегося родители малыша обратились в суд. Однако там их тоже не поддержали, инстанция встала на сторону ЗАГСа.
Подобный случай произошел в Германии в 2017 году. Тогда назвать сына Люцифером запретили семье из Касселя.
Кстати, это имя популярно и в России. Например, в 2014 году Люцифером ребенка назвала пара из Перми. Там же позднее мальчику дали имя Омар Хайям.
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