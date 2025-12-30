В Германии разгорелся скандал из-за нацизма и домогательств в армии: нарушения выявили в элитном подразделении

По словам представителя Бундесвера, расследование началось после того, как несколько женщин из 26-го парашютного полка пожаловались на происходящее. Это стало поводом для проверки, в ходе которой выявились множественные случаи домогательств, экстремизма и нарушения правил. Представитель также отметил, что командующие слишком медленно отреагировали на ситуацию.