В Германии разгорелся скандал из-за нацизма и домогательств в армии: нарушения выявили в элитном подразделении

В Германии разгорелся скандал из-за нацизма и сексуальных домогательств в элитном подразделения армии страны. Сейчас проводится расследование инцидентов, пишет журнал Spiegel.
Отмечается, что нарушения выявили в26-м элитном парашютном полке армии. В эпицентре скандала находятся 55 женщин-военных. К ним на постоянной основе домогались их товарищи-мужчины.
По словам представителя Бундесвера, расследование началось после того, как несколько женщин из 26-го парашютного полка пожаловались на происходящее. Это стало поводом для проверки, в ходе которой выявились множественные случаи домогательств, экстремизма и нарушения правил. Представитель также отметил, что командующие слишком медленно отреагировали на ситуацию.
«Сообщения о случаях правоэкстремизма, сексуальных домогательств и употребления наркотиков в Цвайбрюкене ужасают», — цитирует газета слова главы немецкого Минобороны Бориса Писториуса.
Он также отметил, что командующие слишком медленно отреагировали на ситуацию, осудив их за это. Министр призвал как можно скорее разобраться с ситуацией.
KP.RU прежде писал, что ФРГ планирует в ближайшее время начать выводить свои комплексы Patriot из Польши, а также около 200 немецких солдат. Известно, что бойцы обеспечивали противовоздушное прикрытие района аэропорта Жешув.