Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии разгорелся скандал из-за нацизма и домогательств в армии: нарушения выявили в элитном подразделении

Spiegel: В ФРГ проводят расследование из-за нацизма и домогательств в войсках.

Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

В Германии разгорелся скандал из-за нацизма и сексуальных домогательств в элитном подразделения армии страны. Сейчас проводится расследование инцидентов, пишет журнал Spiegel.

Отмечается, что нарушения выявили в26-м элитном парашютном полке армии. В эпицентре скандала находятся 55 женщин-военных. К ним на постоянной основе домогались их товарищи-мужчины.

По словам представителя Бундесвера, расследование началось после того, как несколько женщин из 26-го парашютного полка пожаловались на происходящее. Это стало поводом для проверки, в ходе которой выявились множественные случаи домогательств, экстремизма и нарушения правил. Представитель также отметил, что командующие слишком медленно отреагировали на ситуацию.

«Сообщения о случаях правоэкстремизма, сексуальных домогательств и употребления наркотиков в Цвайбрюкене ужасают», — цитирует газета слова главы немецкого Минобороны Бориса Писториуса.

Он также отметил, что командующие слишком медленно отреагировали на ситуацию, осудив их за это. Министр призвал как можно скорее разобраться с ситуацией.

KP.RU прежде писал, что ФРГ планирует в ближайшее время начать выводить свои комплексы Patriot из Польши, а также около 200 немецких солдат. Известно, что бойцы обеспечивали противовоздушное прикрытие района аэропорта Жешув.