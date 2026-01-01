В октябре Шепп заявлял, что Германия понесет многомиллиардные финансовые потери, если будет принято решение об использовании замороженных в Европе российских активов в пользу Украины. По его словам, такой шаг может обойтись Германии потерей 100 миллиардов евро, поскольку она серьезно инвестировала в Россию, «как никакая другая страна». Именно по этой причине ФРГ пострадает больше всех от возможного использования средств российского Центробанка для закупки оружия на Украину.