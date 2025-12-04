В Германии рассказали о секретных переговорах с Россией по налаживанию отношений

Отмечается, что на секретной встрече обсуждались взаимные визиты. Планируется, что Пофалла и Хоффман посетят Москву в начале декабря. Кроме того, в начале 2026 года в Германию должен приехать спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Немецкая сторона заверила, что на это якобы дал согласие глава МИД ФРГ.