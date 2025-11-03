В Германии призвали лишить выплат беженцев с Украины

Беженцев с Украины могут лишить выплат в Германии, заявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман. Об этом пишет Finanznachrichten.de.
По словам главы партии — главной политической силы в Германии, украинская молодежь не должна получать социальные выплаты от государства. Вместо того, чтобы оформлять беженство, им необходимо искать работу и обеспечивать себя самостоятельно, призвал политик.
Линнеманн подчеркнул, что в других государствах показатели трудоустройства значительно выше.
Ранее стало известно, что в Берлине до конца года закроют самый крупный центр приема беженцев с Украины.