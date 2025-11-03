Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии призвали лишить выплат беженцев с Украины

Генсек ХДС Линнеман: Беженцев с Украины могут лишить выплат в Германии.

Источник: Christian Spicker/IMAGO/TASS

Беженцев с Украины могут лишить выплат в Германии, заявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман. Об этом пишет Finanznachrichten.de.

По словам главы партии — главной политической силы в Германии, украинская молодежь не должна получать социальные выплаты от государства. Вместо того, чтобы оформлять беженство, им необходимо искать работу и обеспечивать себя самостоятельно, призвал политик.

Линнеманн подчеркнул, что в других государствах показатели трудоустройства значительно выше.

Ранее стало известно, что в Берлине до конца года закроют самый крупный центр приема беженцев с Украины.