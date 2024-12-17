В Германии представили праздничную ель стоимостью $5,5 млн

Несмотря на ценность данного экспоната, самым дорогим рождественским деревом в истории стала ель, выставленная в отеле Emirates Palace в Абу-Даби (ОАЭ) в 2010 году. Согласно подсчетам Книги рекордов Гиннесса, дерево стоимостью около $11 млн (~ 1,1 млрд рублей) было украшено 181 ювелирным изделием и достигало более 13 метров в высоту.