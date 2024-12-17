В Германии представили праздничную ель стоимостью $5,5 млн

Немецкая торговая компания Pro Aurum, специализирующаяся на продаже драгоценных металлов, представила в честь 35-летия одну из самых дорогих рождественских елей в истории. Она была выполнена из коллекционных монет общей стоимостью $5,5 млн (~ 567,7 млн рублей), — пишет New York Post.
Известно, что скульптура высотой около трех метров украшена 24-мя коллекционными золотыми монетами Vienna Philharmonic — наиболее продаваемыми в мире.
Используя золото в качестве главного составляющего праздничной ели, компания Pro Aurum хотела подчеркнуть «вечнозеленую ценность золота».
Несмотря на ценность данного экспоната, самым дорогим рождественским деревом в истории стала ель, выставленная в отеле Emirates Palace в Абу-Даби (ОАЭ) в 2010 году. Согласно подсчетам Книги рекордов Гиннесса, дерево стоимостью около $11 млн (~ 1,1 млрд рублей) было украшено 181 ювелирным изделием и достигало более 13 метров в высоту.
Праздничное дерево необязательно должно стоить миллионы: ранее рассказывали, как выбрать елку, сосну или пихту.