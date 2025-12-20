Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии оценили высказывания Путина на Прямой линии о Европе

Высказывание президента России Владимира Путина о том, что Европа постепенно утрачивает позиции из-за отказа от сотрудничества с Москвой, получило отклик у президента США Дональда Трампа и его сторонников.

Источник: Reuters

Такое мнение немецкий военный эксперт Гюстав Грессель высказал в интервью телеканалу Welt.

По его словам, риторика Путина, в которой ЕС представляется либеральным бюрократическим гигантом, ведущим Старый Свет к упадку, находит понимание у Трампа и его политического окружения. Эксперт отметил, что подобная позиция российского лидера усложнит жизнь европейцам, которые и без того находятся в напряженных отношениях с США.

Грессель подчеркнул, что заявление Путина делает ситуацию для европейских стран еще более сложной.

Накануне на Прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Путин отметил, что Европа будет постепенно терять свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Россией.