В Германии оценили высказывания Путина на Прямой линии о Европе

Такое мнение немецкий военный эксперт Гюстав Грессель высказал в интервью телеканалу Welt.
По его словам, риторика Путина, в которой ЕС представляется либеральным бюрократическим гигантом, ведущим Старый Свет к упадку, находит понимание у Трампа и его политического окружения. Эксперт отметил, что подобная позиция российского лидера усложнит жизнь европейцам, которые и без того находятся в напряженных отношениях с США.
Грессель подчеркнул, что заявление Путина делает ситуацию для европейских стран еще более сложной.
Накануне на Прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Путин отметил, что Европа будет постепенно терять свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Россией.