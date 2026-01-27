«И евреи, и русские считаются причиной всего зла в мире», — отметил он. По словам политика, русофобию продолжают культивировать такие политики как канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава МИД страны Йоханн Вадефуль. Преодолеть же ее можно только через общение и культурный обмен с Россией, поскольку «культура преодолевает границы и объединяет людей».