В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса

Владимир Путин не раз подчеркивал заинтересованность в долгосрочном урегулировании, предполагающем устранение первопричин конфликта. В их числе Россия указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попытки втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.