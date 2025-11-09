Популярные темы
В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса

Дотком призвал к переговорам после отключения ТЭС на Украине.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X призвал к переговорам после отключения ТЭС на Украине.

«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — написал он.

В субботу компания «Центрэнерго» заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. «Укрэнерго», в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.

Владимир Путин не раз подчеркивал заинтересованность в долгосрочном урегулировании, предполагающем устранение первопричин конфликта. В их числе Россия указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попытки втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.