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В Германии обнаружена крупнейшая «чумная» могила

В ней находится около тысячи скелетов.

При строительстве дома в Нюрнберге (Германия) было обнаружено, возможно, самое массовое захоронение, когда-либо раскопанное в Европе. Об этом пишет CNN.

Археологи, прибывшие на место находки, установили, что останки принадлежат людям, скончавшимся от бубонной чумы примерно в 1632—1633 годах. Точную датировку усложняет то, что начиная с XIV века, в Нюрнберге вспышки чумы происходили довольно часто, примерно каждые десять лет.

Помимо восьми чумных ям, в каждой из которых находилось несколько сотен скелетов, была обнаружена записка от 1634 года, в которой подробно описывается вспышка чумы и говорится, что почти две тысячи человек захоронены недалеко от Святого Себастьяна Шпиталя, места текущих раскопок.

Пока что на месте захоронения было найдено около тысячи тел мужчин, женщин, детей и пожилых людей, но специалисты говорят о том, что их число может превышать 1,5 тысячи. «Я лично ожидаю, что их число достигнет 2000 или даже выше, что сделает это самым большим братским захоронением в Европе», — рассказал Джулиан Декер, чья компания проводит раскопки.

Необычные методы захоронения, обнаруженные в результате раскопок, включают сидячие положения тел, лица, обращенные в разные стороны, и скелеты, сложенные друг на друга, пространство между которыми заполняют останки младенцев.

Также необычен и окрас костей. На них обнаружен зеленый цвет, который останки получили из-за рядом и поверх построенных предприятий, специализирующихся на обработке металла, которые действовали на протяжении нескольких веков. Песок под литейными цехами с примесью оксида меди постепенно окрасил скелеты.

Ранее в Болгарии было найдено древнеримское захоронение с сосудами для сбора слез.

Анна Морозова