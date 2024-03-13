В Германии обнаружена крупнейшая «чумная» могила

При строительстве дома в Нюрнберге (Германия) было обнаружено, возможно, самое массовое захоронение, когда-либо раскопанное в Европе. Об этом пишет CNN.
Археологи, прибывшие на место находки, установили, что останки принадлежат людям, скончавшимся от бубонной чумы примерно в 1632—1633 годах. Точную датировку усложняет то, что начиная с XIV века, в Нюрнберге вспышки чумы происходили довольно часто, примерно каждые десять лет.
Помимо восьми чумных ям, в каждой из которых находилось несколько сотен скелетов, была обнаружена записка от 1634 года, в которой подробно описывается вспышка чумы и говорится, что почти две тысячи человек захоронены недалеко от Святого Себастьяна Шпиталя, места текущих раскопок.
Пока что на месте захоронения было найдено около тысячи тел мужчин, женщин, детей и пожилых людей, но специалисты говорят о том, что их число может превышать 1,5 тысячи. «Я лично ожидаю, что их число достигнет 2000 или даже выше, что сделает это самым большим братским захоронением в Европе», — рассказал Джулиан Декер, чья компания проводит раскопки.
Необычные методы захоронения, обнаруженные в результате раскопок, включают сидячие положения тел, лица, обращенные в разные стороны, и скелеты, сложенные друг на друга, пространство между которыми заполняют останки младенцев.
Также необычен и окрас костей. На них обнаружен зеленый цвет, который останки получили из-за рядом и поверх построенных предприятий, специализирующихся на обработке металла, которые действовали на протяжении нескольких веков. Песок под литейными цехами с примесью оксида меди постепенно окрасил скелеты.
Ранее в Болгарии было найдено древнеримское захоронение с сосудами для сбора слез.
Анна Морозова