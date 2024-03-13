В Германии обнаружена крупнейшая «чумная» могила

Пока что на месте захоронения было найдено около тысячи тел мужчин, женщин, детей и пожилых людей, но специалисты говорят о том, что их число может превышать 1,5 тысячи. «Я лично ожидаю, что их число достигнет 2000 или даже выше, что сделает это самым большим братским захоронением в Европе», — рассказал Джулиан Декер, чья компания проводит раскопки.