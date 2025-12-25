В Германии назвали способы поддерживать мир на Украине

Он указал, что Европе, а следовательно, и ФРГ, требуется значительное наращивание потенциала, чтобы в будущем соответствовать требованиям Североатлантического альянса. «Тем не менее Бундесвер уже сейчас располагает возможностями, которые мы могли бы использовать и для поддержания мира на Украине», — отметил Ревекамп.