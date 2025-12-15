Популярные темы
В Германии назвали ключевые страны в урегулировании на Украине

BZ: Россия и Китай решат исход встречи в Берлине по урегулированию на Украине.

Источник: AP 2024

Результаты переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине будут зависеть от позиций России и Китая. С таким мнением выступило немецкое издание Berliner Zeitung.

По мнению журналистов, Европа останется в стороне по итогам этих переговоров.

«Главы стран Запада и [президент Украины] Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе. Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи», — отмечается в статье.

Автор публикации подчеркнул, что в текущей ситуации Вашингтон и Москва формируют основы безопасности, а Китай является экономико-технологическим центром притяжения.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.