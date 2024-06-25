В Германии нашли сандалии, напоминающие футбольные шиповки. Им 2000 лет

Поселение основали в период между 60−130 годами нашей эры. От древнеримской кожаной обуви сохранились только подошва и несколько гвоздей. Остатки сандалии проанализировали при помощи рентгена. Оказалось, что это калиги — увесистые «шипованные» сандалии, которые носили легионеры. Благодаря таким гвоздям-шипам калиги обеспечивали хорошее сцепление с поверхностью и придавали стопе дополнительную защиту при ходьбе по пересеченной местности. Как отмечается в статье, обувь вызвала ассоциации с футбольными шиповками, ведь в Германии сейчас как раз проходит чемпионат Европы по футболу.