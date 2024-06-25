В Германии нашли сандалии, напоминающие футбольные шиповки. Им 2000 лет

В Баварии археологи нашли остатки древнеримской сандалии. Обуви около 2000 лет. Находка была сделана в ходе раскопок в гражданском поселении рядом с древнеримским военным фортом около города Оберштимм, сообщает государственное управление по охране памятников Баварии.
Поселение основали в период между 60−130 годами нашей эры. От древнеримской кожаной обуви сохранились только подошва и несколько гвоздей. Остатки сандалии проанализировали при помощи рентгена. Оказалось, что это калиги — увесистые «шипованные» сандалии, которые носили легионеры. Благодаря таким гвоздям-шипам калиги обеспечивали хорошее сцепление с поверхностью и придавали стопе дополнительную защиту при ходьбе по пересеченной местности. Как отмечается в статье, обувь вызвала ассоциации с футбольными шиповками, ведь в Германии сейчас как раз проходит чемпионат Европы по футболу.
Как пишут в шотландском Trimontium Museum, такая обувь защищала ноги от мозолей и заболевания, известного как «траншейная стопа» (поражение стоп при «длительном периодическом охлаждении в условиях высокой влажности воздуха», уточняется на сайте Каменской центральной районной больницы).
Любопытный факт: римский император Гай Юлий Цезарь Август Германик еще ребенком получил прозвище «Калигула» («сапожок») от солдат своего отца. Дело в том, что в детстве он носил сапожки солдатского образца.
По словам референта управления по охране памятников Баварии Амиры Адайлех, находка возле Оберштимма говорит о том, что местное население переняло обычаи, образ жизни и одежду древних римлян.
К концу I века нашей эры древнеримская армия начала отказываться от калиг в пользу закрытых сапог. Такую модель называли кальцеи.