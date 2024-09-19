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В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта

В библиотеке Лейпцига нашли ранее неизвестное музыкальное произведение Моцарта.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В немецком Лейпциге обнаружили ранее неизвестное музыкальное произведение Вольфганга Амадея Моцарта, сообщило управление библиотек города.

«Сенсация в музыкальном мире: двенадцатиминутное музыкальное произведение из музыкальной библиотеки управления городских библиотек Лейпцига было идентифицировано как произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта», — говорится в заявлении.

Речь идет о произведении «Serenate ex C» из собрания Карла Фердинанда Беккера. Его исполнят впервые в следующую субботу в опере Лейпцига.

Предполагается, что найденная рукопись — копия, изготовленная около 1780 года, то есть она не принадлежит перу Моцарта. Само же произведение было написано, скорее всего, в середине или конце 1760-х годов совсем еще юным композитором.