В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В немецком Лейпциге обнаружили ранее неизвестное музыкальное произведение Вольфганга Амадея Моцарта, сообщило управление библиотек города.
«Сенсация в музыкальном мире: двенадцатиминутное музыкальное произведение из музыкальной библиотеки управления городских библиотек Лейпцига было идентифицировано как произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта», — говорится в заявлении.
Речь идет о произведении «Serenate ex C» из собрания Карла Фердинанда Беккера. Его исполнят впервые в следующую субботу в опере Лейпцига.
Предполагается, что найденная рукопись — копия, изготовленная около 1780 года, то есть она не принадлежит перу Моцарта. Само же произведение было написано, скорее всего, в середине или конце 1760-х годов совсем еще юным композитором.